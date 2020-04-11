"На собственном опыте знаю, что такое коронавирус": Николай Трубач два года назад переболел пневмонией





Николаю Трубачу 11 апреля исполняется 50 лет и сейчас главным в его жизни является семья, а творчество отошло на второй план. Однако раньше ради гастролей он рисковал даже собственным здоровьем. Во время работы с продюсером Евгением Фридляндом график был расписан по минутам, а его отказ сулил убытками. Поэтому он решался на выступления даже тогда, когда чувствовал себя плохо. Исключением не стала пневмония, из-за которой он был госпитализирован. Спустя несколько дней, проведенных в больнице, он сбежал, так и не долечившись, а в итоге его состояние ухудшилось. У него было четыре подряд сильнейших пневмонии, которые грозили летальным исходом. После такого стресса для организма певец сильно похудел, а также был слаб, а медики начали говорить о возможности удаления легкого. В общей сложности он пробыл в больнице 8 месяцев, а особую благодарность он выражает супруге, которая не позволила провести опасную операцию и всячески ему помогала.После борьбы с пневмонией в прошлом Николай Трубач стал чаще болеть. Артист заявил, что переболел одной из форм коронавирусной инфекции еще два года назад. Теперь он тщательно заботится о своем здоровье и не дает себе уставать. Иммунитет он повышает спортом, а также не курит и не пьет.