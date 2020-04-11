Отмечающая день рождения Ирина Безрукова назвала любовь секретом счастья

Своими мыслями Ирина Безрукова поделилась с пользователями соцсети Instagram. В новом посте знаменитость отметила, что не испытывает страха перед возрастом, ведь это всего лишь цифра. Актриса знает много взрослых женщин, жизнь которых наполнена интересными событиями – они уделяют время и путешествиям, и работе, при этом успевают помогать другим и заводить романы. Знаменитость поделилась, что же помогает дамам чувствовать вкус жизни. «Это полное принятие себя и любовь к себе. Именно любовь приводит к внутреннему счастью и хорошей, ухоженной внешности. Все потому, что ты просто не можешь позволить себе отравлять организм плохой едой и сознание негативными мыслями», – написала она.Телеведущая рассказала и о том, какой подарок для неё будет весьма приятным. Так, поклонники Безруковой при желании могут перевести любую сумму в один из благотворительных фондов.