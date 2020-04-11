АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о важности очистки предметов для нанесения макияжа в условиях пандемии…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Отмечающая день рождения Ирина Безрукова назвала любовь секретом счастья

Российская актриса и телеведущая Ирина Безрукова сегодня празднует 55-летие. В день своего дня рождения она рассказала поклонникам, что помогает ей выглядеть молодо и чувствовать себя счастливой.

Своими мыслями Ирина Безрукова поделилась с пользователями соцсети Instagram. В новом посте знаменитость отметила, что не испытывает страха перед возрастом, ведь это всего лишь цифра. Актриса знает много взрослых женщин, жизнь которых наполнена интересными событиями – они уделяют время и путешествиям, и работе, при этом успевают помогать другим и заводить романы. Знаменитость поделилась, что же помогает дамам чувствовать вкус жизни. «Это полное принятие себя и любовь к себе. Именно любовь приводит к внутреннему счастью и хорошей, ухоженной внешности. Все потому, что ты просто не можешь позволить себе отравлять организм плохой едой и сознание негативными мыслями», – написала она.

Телеведущая рассказала и о том, какой подарок для неё будет весьма приятным. Так, поклонники Безруковой при желании могут перевести любую сумму в один из благотворительных фондов.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 15:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Костенко похвасталась бассейном в доме, подаренным Дмитрием…
Появились изображения совершенно нового Volkswagen…
В Сети обсуждают снимок Веры Брежневой с шестью пальцами на…
Дмитрий Песков: Празднование Дня Победы обязательно…
В РФ проведут первые испытания БПЛА для борьбы с…
Маргарита Симоньян находится на самоизоляции в компании 21-го…
Составлен ТОП-7 авто стоимостью до 1 млн…
ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса в…
"Пара устала от публичных ссор, поэтому эту выходку можно простить": Екатерина Гордон объяснила действия Павла Прилучного, избившего Агату…
В мэрии Москвы озвучили причины ужесточения ограничений из-за…
Мария Голубкина объяснила свои слова о «вонючих…
Врач Александр Семёнов: Переболевшие коронавирусом пациенты до 5 недель остаются…
Отмечающая день рождения Ирина Безрукова назвала любовь секретом…
На всех въездах в Москву начали работать наряды…
Ученые объяснили причину, по которой дети легче переносят…
Андрей Макаревич не понимает «вселенской истерики» вокруг вспышки…
Себестоимость препаратов от коронавируса может составить 1…
"На собственном опыте знаю, что такое коронавирус": Николай Трубач два года назад переболел…
Экс-врач Букингемского дворца рассказала о факторах выздоровления при…
Анастасия Волочкова научилась жарить шашлык в…
Названы три внедорожника ГАЗ, способных конкурировать с Land…
«Если скрипну, то все – это конец»: Константин Богомолов боится будить Ксению Собчак по…
YouTube удалил интервью главврача Коммунарки Дениса Проценко Антону…
#QuarantinePillowChallenge: Елена Валюшкина не поместилась в подушку и замоталась в…
Названы сильные стороны новейшего ЗРК С-350…
В Амурской области от удара током погиб 11-летний…
«Яркой личности нужно яркое имя»: Нюша рассказала в эфире «Вечернего Урганта» историю появления для дочери имени…
Специалисты рассказали об эффективности кофейного обертывания для…
Просмотреть все новости