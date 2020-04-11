В Амурской области от удара током погиб 11-летний школьник
В Амурской области 11-летний школьник погиб вследствие удара током, а произошел соответствующий инцидент на местной подстанции. Сотрудники правоохранительных органов проводят предварительную проверку по факту смерти ребенка.
Инцидент зафиксирован в селе под Благовещенском, где на окраине располагается местная подстанция. Ребенок трагически погиб от удара током во второй половине дня субботы. На месте случившегося работают представители правоохранительных органов.
В результате проверки следователи дадут оценку работе лиц, которые несут ответственность за то, чтобы работа на подстанции осуществлялась максимально безопасно.
Инцидент зафиксирован в селе под Благовещенском, где на окраине располагается местная подстанция. Ребенок трагически погиб от удара током во второй половине дня субботы. На месте случившегося работают представители правоохранительных органов.
В результате проверки следователи дадут оценку работе лиц, которые несут ответственность за то, чтобы работа на подстанции осуществлялась максимально безопасно.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:46