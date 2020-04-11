В Амурской области от удара током погиб 11-летний школьник





Инцидент зафиксирован в селе под Благовещенском, где на окраине располагается местная подстанция. Ребенок трагически погиб от удара током во второй половине дня субботы. На месте случившегося работают представители правоохранительных органов.В результате проверки следователи дадут оценку работе лиц, которые несут ответственность за то, чтобы работа на подстанции осуществлялась максимально безопасно.