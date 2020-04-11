АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о важности очистки предметов для нанесения макияжа в условиях пандемии…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

YouTube удалил интервью главврача Коммунарки Дениса Проценко Антону Красовскому

Администрация сервиса YouTube заблокировала интервью Антона Красовского с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко. Точную причину данного решения модераторы пока не озвучили.
YouTube удалил интервью главврача Коммунарки Дениса Проценко Антону Красовскому

О блокировке ролика рассказал сам автор канала Антон Красовский. По его словам, на момент удаления видео посмотрели более миллиона человек. В ролике поднимались вопросы противодействия коронавирусу и распространения неверной информации о болезни и самоизоляции.
«Это было важное в нынешней ситуации интервью, которое посмотрело огромное количество человек. Такие действия в очередной раз подтверждают, что YouTube имеет свою политику действий. То же самое касается и Google. Не исключена причастность к блокировке ботов от известных блогеров, имена которых мы не будем называть», - рассказал Красовский.

В службе поддержки YouTube отметили, что ролик не соответствовал правилам сообщества, ввиду чего подвергся удалению. Авторы видео пока имеют возможность подать апелляцию на решение. С начала года сервис работает на практически полностью автоматической основе. Нарушения определяет алгоритм, блокирующий видео до выяснения обстоятельств, но уже с реальными администраторами. Не исключено, что после дополнительной модерации ролик Антона Красовского о коронавирусе будет восстановлен.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы три внедорожника ГАЗ, способных конкурировать с Land…
«Если скрипну, то все – это конец»: Константин Богомолов боится будить Ксению Собчак по…
YouTube удалил интервью главврача Коммунарки Дениса Проценко Антону…
#QuarantinePillowChallenge: Елена Валюшкина не поместилась в подушку и замоталась в…
Названы сильные стороны новейшего ЗРК С-350…
В Амурской области от удара током погиб 11-летний…
«Яркой личности нужно яркое имя»: Нюша рассказала в эфире «Вечернего Урганта» историю появления для дочери имени…
Специалисты рассказали об эффективности кофейного обертывания для…
В Башкирии 27-летний мужчина ранил своего отчима…
"COVID-19 не подтвердился, состояние стабильное": Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии после…
Медики рассказали о предотвращении повреждения кожи от медицинской…
Располневшая Любовь Успенская сообщила о проснувшейся в ней крови…
У Мадонны из-за коронавируса за сутки умерли трое…
Глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг лечебные свойства имбиря и…
Специалисты перечислили критерии, по которым через 15 лет будут выбирать…
Доктор Александр Мясников заявил, что коронавирус “щадит”…
В Сети появилась информация о заражении Бориса Корчевникова…
Теофимо Лопес о бое с Ломаченко: «Для меня это убить или быть…
В Сети появилось фото с характеристиками OnePlus 8…
Facebook внедрит "тихий…
«Мне 30, вечеринка»: Егор Кончаловский показал архивную фотографию с отцом и…
Эксперты сравнили японские, корейские и немецкие автомобили для определения оптимально подходящих для дорог…
Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о полезных занятиях во время…
Врачи рассказали, как защитить дыхательные пути в период пандемии…
Жена Михаила Галустяна Виктория сыграет в сериале «Миша портит…
Врачи назвали критическую для организма человека температуру…
Беременная супруга Александра Овечкина показала на новом снимке растущий…
Эксперты рассказали о последствиях для бизнеса от пропускного режима в…
Просмотреть все новости