YouTube удалил интервью главврача Коммунарки Дениса Проценко Антону Красовскому

«Это было важное в нынешней ситуации интервью, которое посмотрело огромное количество человек. Такие действия в очередной раз подтверждают, что YouTube имеет свою политику действий. То же самое касается и Google. Не исключена причастность к блокировке ботов от известных блогеров, имена которых мы не будем называть», - рассказал Красовский.





О блокировке ролика рассказал сам автор канала Антон Красовский. По его словам, на момент удаления видео посмотрели более миллиона человек. В ролике поднимались вопросы противодействия коронавирусу и распространения неверной информации о болезни и самоизоляции.В службе поддержки YouTube отметили, что ролик не соответствовал правилам сообщества, ввиду чего подвергся удалению. Авторы видео пока имеют возможность подать апелляцию на решение. С начала года сервис работает на практически полностью автоматической основе. Нарушения определяет алгоритм, блокирующий видео до выяснения обстоятельств, но уже с реальными администраторами. Не исключено, что после дополнительной модерации ролик Антона Красовского о коронавирусе будет восстановлен.