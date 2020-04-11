«Если скрипну, то все – это конец»: Константин Богомолов боится будить Ксению Собчак по утрам





Знаменитости, как и другие представители шоу-бизнеса, пытаются не скучать во время карантина по причине пандемии коронавируса и часто общаются со своими фолловерами в соцсетях. Ксения Собчак и ее избранник не стали исключением, когда решили устроить трансляцию с Глюкозой и Александром Чистяковым. На протяжении некоторого времени звезды делились с фанатами подробностями семейной жизни. Во время беседы Константин Богомолов рассказал, как проводит свое утро со светской львицей., - заявил супруг журналистки.Выяснилось, что режиссёр встает намного раньше ведущей и ведет себя тихо, чтобы ее не разбудить. Лишний шум, по словам худрука Театра на Малой Бронной, может вывести Собчак из себя. Затем он работает за компьютером и периодически проверяет, не появлялась ли его жена в WhatsApp. Если да, то Богомолов может зайти в комнату к возлюбленной.