В Башкирии 27-летний мужчина ранил своего отчима вилкой





Инцидент произошел в поселке Зилаир. Его жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением о причинении вреда здоровью ее супругу. В ходе выяснения обстоятельств удалось установить, что мужчина распивал спиртное с пасынком. В итоге между ними началась ссора, завершившаяся дракой. 27-летний молодой человек схватил вилку и начал бить отчима в область груди и шеи.В полиции отметили, что мужчина, напавший на оппонента, ранее имел судимость за причинение смерти по неосторожности. По его словам, причиной конфликта стал бытовой спор, показавшийся ему серьезным из-за состояния алкогольного опьянения. Задержать злоумышленника удалось по месту жительства.В ходе допроса задержанный признался в совершенном преступлении. По факту инцидента начато уголовное делопроизводство. Молодому человеку может грозить реальный тюремный срок за причинение тяжкого вреда здоровью.