Анастасия Волочкова научилась жарить шашлык в самоизоляции

«В подобной ситуации что только не выучишь. Я теперь умею жарить шашлыки. Не ем, правда, никогда. Конечно, тут имеется курочка. Вообще, можно кусочек съесть, если она не упорхнёт на крыльях любви», — сообщила Волочкова.

В новом ролике артистка не скрывает, что может съесть кусочек куриного мяса, поджаренного на мангале. На видео Волочкова показана в белой куртке во дворе собственного дома. На фоне вечерних сумерек она обмахивает при помощи картонки шашлыки на мангале. Знаменитость сообщила, что не имеет привычки есть жареное на огне мясо. Готовить шашлыки она якобы научилась лишь теперь, поскольку на длительный срок осталась в условиях карантина.