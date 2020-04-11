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Анастасия Волочкова научилась жарить шашлык в самоизоляции

Анастасия Волочкова сообщила поклонникам в Instagram, что за время пребывания на карантине обучилась жарить шашлык. При этом ранее балерина говорила о приёме в пищу исключительно яиц всмятку и зелёного салата.

В новом ролике артистка не скрывает, что может съесть кусочек куриного мяса, поджаренного на мангале. На видео Волочкова показана в белой куртке во дворе собственного дома. На фоне вечерних сумерек она обмахивает при помощи картонки шашлыки на мангале. Знаменитость сообщила, что не имеет привычки есть жареное на огне мясо. Готовить шашлыки она якобы научилась лишь теперь, поскольку на длительный срок осталась в условиях карантина.

«В подобной ситуации что только не выучишь. Я теперь умею жарить шашлыки. Не ем, правда, никогда. Конечно, тут имеется курочка. Вообще, можно кусочек съесть, если она не упорхнёт на крыльях любви», — сообщила Волочкова.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:21

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