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Названы три внедорожника ГАЗ, способных конкурировать с Land Cruiser

Автоэксперты определили три внедорожника ГАЗ, имевших все шансы “уничтожить” Land Cruiser. Эти модели имеют впечатляющую проходимость и отличаются мощью.

Лидером рейтинга стал ГАЗ-3106 “Атаман-2”, прототип которого впервые представили в 1999 году. Этот рамный внедорожник мог похвастаться полным приводом, также его планировалось оснастить силовыми агрегатами ЗМЗ на 2,3, 2,5 или 2,7 литра. В базовой версии он мог иметь систему ABS и электропакет, а при доплате его бы оборудовали кондиционером и АКПП. В продажу автомобиль должен был попасть в 2003 году, но презентацию перенесли на 2004, но в итоге проект закрыли в 2006. Еще одним похожим на Land Cruiser внедорожником стал ГАЗ-2169 “Комбат”, который был показан на Московском автосалоне в 2000 году. Его построили на шасси “Атамана”, а его кузов выполнялся из пластика. В движение его приводит 2,1-литровый мотор на 110 л. с., работающий в паре с 5-МКПП. Данный прототип несколько раз отправляли на доработку, но вскоре проект закрыли.

Тройку лидеров замыкает ГАЗ-3106, дебютировавший в 2004 году. Модель отличалась от “Атамана” внешностью, но его цена давала ему существенное преимущество. Ожидалось, что внедорожник будет продаваться по цене от 10-12 тыс. долларов, но он так и не пошел в серию.

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Авто / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:14

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