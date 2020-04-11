Названы сильные стороны новейшего ЗРК С-350 «Витязь»
Юрий Грехов, являющийся командующим войсками ПВО-ПРО ВКС РФ, рассказал об основных преимуществах С-350 «Витязь». Также эксперт провел сравнение комплекса с моделью С-400.
Специалист подчеркнул, что в 2019 году завершились испытания ЗРК С-350. Первые комплексы уже доставили в учебный комплекс имени Маршала Жукова. Сейчас решается вопрос о взятии «Витязей» на вооружение.
Уже летом текущего года планируется начать обучение специалистов, которые будут работать непосредственно с новыми ЗРК. Информация о точной дате поступления С-350 на вооружение ВКС России пока отсутствует.
«С-350 отличается высокой боевой производительностью. Увеличенный боекомплект существенно повышает результативность противодействия нападениям. За счет использования двух или трех радиолокаторов комплекс защищен от прямых попаданий, особенно при применении в составе дивизиона. С-350 может легко поражать различные воздушные цели, особенно крылатые ракеты», - отметил Грехов.
Специалист подчеркнул, что в 2019 году завершились испытания ЗРК С-350. Первые комплексы уже доставили в учебный комплекс имени Маршала Жукова. Сейчас решается вопрос о взятии «Витязей» на вооружение.
Уже летом текущего года планируется начать обучение специалистов, которые будут работать непосредственно с новыми ЗРК. Информация о точной дате поступления С-350 на вооружение ВКС России пока отсутствует.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:50