Названы сильные стороны новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

«С-350 отличается высокой боевой производительностью. Увеличенный боекомплект существенно повышает результативность противодействия нападениям. За счет использования двух или трех радиолокаторов комплекс защищен от прямых попаданий, особенно при применении в составе дивизиона. С-350 может легко поражать различные воздушные цели, особенно крылатые ракеты», - отметил Грехов.





Специалист подчеркнул, что в 2019 году завершились испытания ЗРК С-350. Первые комплексы уже доставили в учебный комплекс имени Маршала Жукова. Сейчас решается вопрос о взятии «Витязей» на вооружение.Уже летом текущего года планируется начать обучение специалистов, которые будут работать непосредственно с новыми ЗРК. Информация о точной дате поступления С-350 на вооружение ВКС России пока отсутствует.