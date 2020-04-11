QuarantinePillowChallenge: Елена Валюшкина не поместилась в подушку и замоталась в одеяло

«Все подушки оказались малы. На бал очень хочется, из-за чего пришлось выходить из ситуации и искать подходящее одеяло», - рассказала Валюшкина под обнародованной фотографией.





Пользователи Instagram с юмором отреагировали на публикацию снимка. Многие отметили, что Валюшкина в одеяле и шляпе выглядит очень стильно и может в будущем даже выйти в таком наряде на улицу.Елена Валюшнина сыграла в более чем 60 фильмах. Одной из ее последних работ является «Бабушка легкого поведения-2», собравшая внушительную кассу в российском прокате.