#QuarantinePillowChallenge: Елена Валюшкина не поместилась в подушку и замоталась в одеяло
Российская актриса Елена Валюшкина приняла участие во флешмобе #QuarantinePillowChallenge, но не поместилась в платье из подушки, ввиду чего воспользовалась одеялом. По словам артистки, она перепробовала несколько вариантов образа, но остановилась именно на пододеяльнике с синим рисунком и шляпе.
Пользователи Instagram с юмором отреагировали на публикацию снимка. Многие отметили, что Валюшкина в одеяле и шляпе выглядит очень стильно и может в будущем даже выйти в таком наряде на улицу.
Елена Валюшнина сыграла в более чем 60 фильмах. Одной из ее последних работ является «Бабушка легкого поведения-2», собравшая внушительную кассу в российском прокате.
«Все подушки оказались малы. На бал очень хочется, из-за чего пришлось выходить из ситуации и искать подходящее одеяло», - рассказала Валюшкина под обнародованной фотографией.
Пользователи Instagram с юмором отреагировали на публикацию снимка. Многие отметили, что Валюшкина в одеяле и шляпе выглядит очень стильно и может в будущем даже выйти в таком наряде на улицу.
Елена Валюшнина сыграла в более чем 60 фильмах. Одной из ее последних работ является «Бабушка легкого поведения-2», собравшая внушительную кассу в российском прокате.