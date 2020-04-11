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#QuarantinePillowChallenge: Елена Валюшкина не поместилась в подушку и замоталась в одеяло

Российская актриса Елена Валюшкина приняла участие во флешмобе #QuarantinePillowChallenge, но не поместилась в платье из подушки, ввиду чего воспользовалась одеялом. По словам артистки, она перепробовала несколько вариантов образа, но остановилась именно на пододеяльнике с синим рисунком и шляпе.
#QuarantinePillowChallenge: Елена Валюшкина не поместилась в подушку и замоталась в одеяло

«Все подушки оказались малы. На бал очень хочется, из-за чего пришлось выходить из ситуации и искать подходящее одеяло», - рассказала Валюшкина под обнародованной фотографией.

Пользователи Instagram с юмором отреагировали на публикацию снимка. Многие отметили, что Валюшкина в одеяле и шляпе выглядит очень стильно и может в будущем даже выйти в таком наряде на улицу.

Елена Валюшнина сыграла в более чем 60 фильмах. Одной из ее последних работ является «Бабушка легкого поведения-2», собравшая внушительную кассу в российском прокате.

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Культура / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:56

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