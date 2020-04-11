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«Яркой личности нужно яркое имя»: Нюша рассказала в эфире «Вечернего Урганта» историю появления для дочери имени Симба

Нюша посетила шоу «Вечерний Ургант», в студии которого рассказала историю появления имени Симба для дочери. Девочка появилась на свет в ноябре 2018 года.
«Яркой личности нужно яркое имя»: Нюша рассказала в эфире «Вечернего Урганта» историю появления для дочери имени Симба

Певица родила ребенка от своего мужа – бизнесмена Игоря Сивова. На протяжении длительного времени супруги хранили в тайне имя дочери, но позже поклонники узнали, что ее назвали Симбой. Многим фанатам Нюши не понравился этот вариант, а некоторые высказали мнение, что ее наследница тоже не придет от него в восторг, когда повзрослеет. Как сказала знаменитость в эфире «Вечернего Урганта», ей также нравились имена Эсмеральда и Мирослава, но пара решила дождаться появления малышки на свет, чтобы понять, на кого она больше похожа. «Я считаю, что яркой личности нужно яркое имя», - поделилась звезда и добавила, что у девочки будут именины, но когда этого захотят родители.

Исполнительница часто размещает в своем блоге совместные кадры с дочерью, которые получают массу комплиментов от фолловеров. В комментариях люди интересуются, унаследует ли девочка вокальные данные Нюши.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:44

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