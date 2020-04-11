«Яркой личности нужно яркое имя»: Нюша рассказала в эфире «Вечернего Урганта» историю появления для дочери имени Симба





Певица родила ребенка от своего мужа – бизнесмена Игоря Сивова. На протяжении длительного времени супруги хранили в тайне имя дочери, но позже поклонники узнали, что ее назвали Симбой. Многим фанатам Нюши не понравился этот вариант, а некоторые высказали мнение, что ее наследница тоже не придет от него в восторг, когда повзрослеет. Как сказала знаменитость в эфире «Вечернего Урганта», ей также нравились имена Эсмеральда и Мирослава, но пара решила дождаться появления малышки на свет, чтобы понять, на кого она больше похожа., - поделилась звезда и добавила, что у девочки будут именины, но когда этого захотят родители.Исполнительница часто размещает в своем блоге совместные кадры с дочерью, которые получают массу комплиментов от фолловеров. В комментариях люди интересуются, унаследует ли девочка вокальные данные Нюши.