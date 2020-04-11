"COVID-19 не подтвердился, состояние стабильное": Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии после госпитализации





Недавно в СМИ начали публиковать сведения, что Надежда Бабкина чувствует себя настолько плохо, что ей потребовалось подключение к ИВЛ. Некоторые информировали, что артистку ввели в искусственную кому. Оказалось, что звезда действительно была доставлена в медучреждение с пневмонией, но тест на коронавирус дал отрицательный результат. Представитель руководства театра “Русская песня” Собянин отметил, что врачи отмечали стабильное состояние, но динамика начала меняться в положительную сторону. Подробности ее состояния остаются неизвестными.По предварительным данным, находящаяся на лечении знаменитость платит по 25 тыс. рублей, в такую сумму обходятся сутки в клинике. При этом первый взнос составил 300 тыс. рублей.