Специалисты рассказали об эффективности кофейного обертывания для похудения





Люди, отдающие предпочтение кофейным обертываниям, утверждают, что таким образом реально добиться увеличения скорости обменных процессов, улучшения притока крови, избавиться от растяжек и целлюлита. Также подобные процедуры в целом позитивно воздействуют на кожу, приводят в норму её цвет, и способствуют заживлению разных ран и порезов. Специалисты подчеркивают: смысл в обертываниях есть, тем не менее для достижения нужного эффекта важно соблюдать рецепт и оставлять смесь на достаточный промежуток времени.Зачастую кофе рекомендуют смешивать с мёдом, так как оба продукта играют роль природных антиоксидантов. Состав необходимо нанести на сухую и очищенную кожу, затем обмотать участок тела пищевой плёнкой, для лучшего результата можно положить полотенце. Вначале достаточно выдерживать 20 минут, однако каждый раз время стоит увеличивать на 5 минут. Женщины положительно отзываются и о смеси из кофе и голубой глины.По мнению экспертов, вышеуказанные обертывания подойдут для женщин с подтянутой фигурой, которые желают убрать "апельсиновую корку" либо растяжки. Избавиться от лишних килограммов таким образом не получится. Процедуру кофейного обертывания нельзя проводить людям с раковыми заболеваниями, болезнями мочеполовой системы, а также будущим мамам и лицам, страдающим от скачков артериального давления.