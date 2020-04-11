Располневшая Любовь Успенская сообщила о проснувшейся в ней крови "хохлушки"

Успенская набрала 4 кг, указав на большую симпатию своей бабушки к полным женщинам. Певица отметила, что во время голодовки полненькие девушки «были нарасхват». Знаменитость пошутила: «то ли на любовь, то ли на еду». Любовь Успенская сварила борщ с пампушками, а для фото «нарядилась как хохлушка».Пользователи Instagram в комментариях отозвались о публикации неоднозначно. Некоторые выразили возмущение формулировкой артистки, призвав использовать слово «украинка» вместо «хохлушка». Успенской рекомендовали проявить больше уважения к жителям соседней страны, в особенности при наличии «украинских корней». При этом другие комментаторы не считают слово оскорбительным. Подчеркивается, что «хохлушка» носит не уничижительный характер, а скорее подчеркивает привлекательность и является описанием милой девушки.