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У Мадонны из-за коронавируса за сутки умерли трое друзей

У Мадонны из-за эпидемии коронавируса за сутки скончались трое друзей. Певица обнародовала пост в Instagram, в котором призвала всех подписчиков оставаться дома и серьезнее относиться к пандемии.
У Мадонны из-за коронавируса за сутки умерли трое друзей

«В результате осложнений от коронавируса умер мой двоюродный брат. Также скончался и известный диджей Орландо Пуэрто, который в свое время делал ремиксы на многие мои композиции. Умер и другой мой товарищ, но его имя я не буду называть. В последнее время из-за переживаний я очень плохо сплю. Надеюсь, что скоро все это закончится», - рассказала Мадонна.

Певица отметила, что смерть близких сильно отразилась на ее настроении. Она старается связываться со всеми друзьями, особенно с теми, кто оказался в эпицентре болезни в Нью-Йорке. Фанаты поддержали исполнительницу и призвали ее не принимать трагические события так близко к сердцу.

По информации издания РБК, в США коронавирусом заразилось уже более 0,5 миллиона человек. За последние сутки от недуга скончалось примерно 2 тысячи человек, что стало рекордным показателем с начала эпидемии.

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Культура / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:12

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