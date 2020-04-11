У Мадонны из-за коронавируса за сутки умерли трое друзей

«В результате осложнений от коронавируса умер мой двоюродный брат. Также скончался и известный диджей Орландо Пуэрто, который в свое время делал ремиксы на многие мои композиции. Умер и другой мой товарищ, но его имя я не буду называть. В последнее время из-за переживаний я очень плохо сплю. Надеюсь, что скоро все это закончится», - рассказала Мадонна.





Певица отметила, что смерть близких сильно отразилась на ее настроении. Она старается связываться со всеми друзьями, особенно с теми, кто оказался в эпицентре болезни в Нью-Йорке. Фанаты поддержали исполнительницу и призвали ее не принимать трагические события так близко к сердцу.По информации издания РБК, в США коронавирусом заразилось уже более 0,5 миллиона человек. За последние сутки от недуга скончалось примерно 2 тысячи человек, что стало рекордным показателем с начала эпидемии.