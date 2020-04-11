Медики рассказали о предотвращении повреждения кожи от медицинской маски





При длительном применении названных методов защиты увеличивается риск раздражения кожи лица. Чем маска плотнее, тем выше возможность повреждения, поскольку язвочки и потоотделение способны повысить риск сепсиса и инфекции. В связи с этим медики рекомендуют придерживаться рекомендаций по использованию медицинских изделий. Очень важно заботиться о регулярном увлажнении кожи, чтобы трение доставляло минимальный дискомфорт. Также специалисты советуют наносить защитный крем за полчаса до надевания маски.Как отметили эксперты, кожа лица должна быть чистой, а средства защиты нужно менять каждые 2 часа. Для этого следует выбрать безопасное место, где нет опасности подхватить COVID-19, заменить медицинское изделие и очистить лицо.