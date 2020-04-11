Специалисты перечислили критерии, по которым через 15 лет будут выбирать автомобиль





Как выяснилось, работники автопрома считают, что в будущем главным основанием для покупки машины будет её стоимость, наличие автопилота и тип силового агрегата. Вместе с тем лишь немногие выбрали надёжность в качестве важнейшего критерия. Ещё меньше опрошенных отдали предпочтение дизайну, оснащённости и подключённости.Что же касается мнения владельцев автомобилей, которые приобрели свои транспортные средства в последние два года, то для них решающее значение через 15 лет будут иметь силовой агрегат, цена и надёжность. Далее в рейтинге идёт функция автоматического вождения. Лишь малая часть людей считает важным подключённость, оснащённость и дизайн.На последней Международной выставке потребительской электроники Daimler и BMW показали посетителям, как они представляют машины будущего. По мнению концернов, акцент в автомобилях будет сделан на функции автопилотирования и подключённости.