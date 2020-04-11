Специалисты перечислили критерии, по которым через 15 лет будут выбирать автомобиль
Сотрудники немецкого издания "Automobil Industrie" перечислили критерии, по которым через 15 лет люди будут выбирать автомобиль. Специалисты задали соответствующий вопрос работникам автомобильной промышленности и покупателям транспортных средств, получив различные ответы.
Как выяснилось, работники автопрома считают, что в будущем главным основанием для покупки машины будет её стоимость, наличие автопилота и тип силового агрегата. Вместе с тем лишь немногие выбрали надёжность в качестве важнейшего критерия. Ещё меньше опрошенных отдали предпочтение дизайну, оснащённости и подключённости.
Что же касается мнения владельцев автомобилей, которые приобрели свои транспортные средства в последние два года, то для них решающее значение через 15 лет будут иметь силовой агрегат, цена и надёжность. Далее в рейтинге идёт функция автоматического вождения. Лишь малая часть людей считает важным подключённость, оснащённость и дизайн.
На последней Международной выставке потребительской электроники Daimler и BMW показали посетителям, как они представляют машины будущего. По мнению концернов, акцент в автомобилях будет сделан на функции автопилотирования и подключённости.
Как выяснилось, работники автопрома считают, что в будущем главным основанием для покупки машины будет её стоимость, наличие автопилота и тип силового агрегата. Вместе с тем лишь немногие выбрали надёжность в качестве важнейшего критерия. Ещё меньше опрошенных отдали предпочтение дизайну, оснащённости и подключённости.
Что же касается мнения владельцев автомобилей, которые приобрели свои транспортные средства в последние два года, то для них решающее значение через 15 лет будут иметь силовой агрегат, цена и надёжность. Далее в рейтинге идёт функция автоматического вождения. Лишь малая часть людей считает важным подключённость, оснащённость и дизайн.
На последней Международной выставке потребительской электроники Daimler и BMW показали посетителям, как они представляют машины будущего. По мнению концернов, акцент в автомобилях будет сделан на функции автопилотирования и подключённости.
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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:00