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В Сети появилась информация о заражении Бориса Корчевникова коронавирусом

В Сети заговорили о заражении Бориса Корчевникова коронавирусом. Такие слухи спровоцировала резкая отмена телеведущим всех запланированных съемок.

Коллеги Бориса Корчевникова подтвердили, что он неожиданно отменил все ближайшие съемки, к которым тщательно готовился. Источники из окружения артиста отметили, что он проходит лечение от коронавируса, поэтому перестал появляться в студии. Сам ведущий шоу “Судьба человека” не комментирует подобные слухи. Однако в Сети продолжают появляться сведения о том, что якобы анализы Корчевникова на COVID-19 оказались положительными, в связи с чем он изолировался в своем доме в Москве.

Отмечается, что гендиректор телеканала “Спас” сдал повторный тест, но его результаты пока не известны.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:47

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