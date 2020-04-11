В Сети появилась информация о заражении Бориса Корчевникова коронавирусом





Коллеги Бориса Корчевникова подтвердили, что он неожиданно отменил все ближайшие съемки, к которым тщательно готовился. Источники из окружения артиста отметили, что он проходит лечение от коронавируса, поэтому перестал появляться в студии. Сам ведущий шоу “Судьба человека” не комментирует подобные слухи. Однако в Сети продолжают появляться сведения о том, что якобы анализы Корчевникова на COVID-19 оказались положительными, в связи с чем он изолировался в своем доме в Москве.Отмечается, что гендиректор телеканала “Спас” сдал повторный тест, но его результаты пока не известны.