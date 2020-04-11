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Глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг лечебные свойства имбиря и лимона

Как сообщил Михаил Мурашко, лимон и имбирь не обладают лечебными свойствами в сравнении с противовирусными препаратами. По словам главы Минздрава, они воздействуют на состояние общего иммунитета.
Глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг лечебные свойства имбиря и лимона

По словам министра, признаки коронавируса схожи с обычными респираторными недугами, однако протекание и осложнения между ними отличаются. Как отметил Михаил Мурашко, терапию и препараты для профилактики должен назначить доктор. Чеснок, имбирь и лимон не обладают эффективностью в плане лечения COVID-19. При этом глава Минздрава добавил, что основные медразработки осуществляются в двух направлениях – это лекарства, нейтрализующие вирус, и препараты, которые повышают иммунитет человека.

Тем не менее Мурашко не стал отрицать, что для терапии и профилактических мер легких форм заболевания подойдут лекарства, направленные на повышение в организме уровня интерферона. В данном случае только специалист может правильно подобрать необходимые средства для лечения.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:06

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