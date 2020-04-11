Глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг лечебные свойства имбиря и лимона





По словам министра, признаки коронавируса схожи с обычными респираторными недугами, однако протекание и осложнения между ними отличаются. Как отметил Михаил Мурашко, терапию и препараты для профилактики должен назначить доктор. Чеснок, имбирь и лимон не обладают эффективностью в плане лечения COVID-19. При этом глава Минздрава добавил, что основные медразработки осуществляются в двух направлениях – это лекарства, нейтрализующие вирус, и препараты, которые повышают иммунитет человека.Тем не менее Мурашко не стал отрицать, что для терапии и профилактических мер легких форм заболевания подойдут лекарства, направленные на повышение в организме уровня интерферона. В данном случае только специалист может правильно подобрать необходимые средства для лечения.