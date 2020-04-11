Теофимо Лопес о бое с Ломаченко: «Для меня это убить или быть убитым»
Теофимо Лопес рассказал о важности поединка с Василием Ломаченко. По словам чемпиона IBF, для него в процессе боя будет два варианта развития событий – «убить или быть убитым».
Поединок Ломаченко и Лопеса должен был состояться в конце мая. В итоге организаторы приняли решение перенести его на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Новая дата проведения поединка пока отсутствует.
«Он смешит меня, чем подзадоривает и заставляет ждать боя еще сильнее. Я буду наслаждаться моментом, когда нокаутирую его. Для меня существуют только две версии окончания боя. Посмотрим, кому достанется чемпионский титул», - рассказал Лопес.
Поединок Ломаченко и Лопеса должен был состояться в конце мая. В итоге организаторы приняли решение перенести его на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Новая дата проведения поединка пока отсутствует.