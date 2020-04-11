Доктор Александр Мясников заявил, что коронавирус “щадит” россиян





Главврач московской больницы №71 Александр Мясников пришел к выводу, что российская медицина может оказаться наиболее приспособленной к экстремальным условиям, которые создала пандемия коронавируса. Статистика смертности показывает, что болезнь “щадит” россиян, поскольку в целом по стране умирают 0,79% больных. При этом в Москве, где зафиксировано наибольшее количество пациентов с диагностированным COVID-19, это количество сохраняется на уровне 0,66%. Мясников обратил внимание на то, что в Германии 2,8 тысяч умерших на 82 млн населения, а в России их немногим больше сотни на 145 млн.Доктор напомнил, что жертвами пандемии чаще всего становятся пожилые граждане. При этом система здравоохранения в России, которую он считал громоздкой и устаревшей, на самом деле лучше приспособлена к экстремальным условиям. Мясников отметил, что в стране больше аппаратов ИВЛ и средств защиты, а также в разы больше мест в больницах на душу населения.