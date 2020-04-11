АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о важности очистки предметов для нанесения макияжа в условиях пандемии…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Доктор Александр Мясников заявил, что коронавирус “щадит” россиян

Доктор Александр Мясников считает, что коронавирус “щадит” россиян. Такой вывод эксперт сделал в результате анализа смертности от COVID-19.
Доктор Александр Мясников заявил, что коронавирус “щадит” россиян

Главврач московской больницы №71 Александр Мясников пришел к выводу, что российская медицина может оказаться наиболее приспособленной к экстремальным условиям, которые создала пандемия коронавируса. Статистика смертности показывает, что болезнь “щадит” россиян, поскольку в целом по стране умирают 0,79% больных. При этом в Москве, где зафиксировано наибольшее количество пациентов с диагностированным COVID-19, это количество сохраняется на уровне 0,66%. Мясников обратил внимание на то, что в Германии 2,8 тысяч умерших на 82 млн населения, а в России их немногим больше сотни на 145 млн.

Доктор напомнил, что жертвами пандемии чаще всего становятся пожилые граждане. При этом система здравоохранения в России, которую он считал громоздкой и устаревшей, на самом деле лучше приспособлена к экстремальным условиям. Мясников отметил, что в стране больше аппаратов ИВЛ и средств защиты, а также в разы больше мест в больницах на душу населения.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы три внедорожника ГАЗ, способных конкурировать с Land…
«Если скрипну, то все – это конец»: Константин Богомолов боится будить Ксению Собчак по…
YouTube удалил интервью главврача Коммунарки Дениса Проценко Антону…
#QuarantinePillowChallenge: Елена Валюшкина не поместилась в подушку и замоталась в…
Названы сильные стороны новейшего ЗРК С-350…
В Амурской области от удара током погиб 11-летний…
«Яркой личности нужно яркое имя»: Нюша рассказала в эфире «Вечернего Урганта» историю появления для дочери имени…
Специалисты рассказали об эффективности кофейного обертывания для…
В Башкирии 27-летний мужчина ранил своего отчима…
"COVID-19 не подтвердился, состояние стабильное": Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии после…
Медики рассказали о предотвращении повреждения кожи от медицинской…
Располневшая Любовь Успенская сообщила о проснувшейся в ней крови…
У Мадонны из-за коронавируса за сутки умерли трое…
Глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг лечебные свойства имбиря и…
Специалисты перечислили критерии, по которым через 15 лет будут выбирать…
Доктор Александр Мясников заявил, что коронавирус “щадит”…
В Сети появилась информация о заражении Бориса Корчевникова…
Теофимо Лопес о бое с Ломаченко: «Для меня это убить или быть…
В Сети появилось фото с характеристиками OnePlus 8…
Facebook внедрит "тихий…
«Мне 30, вечеринка»: Егор Кончаловский показал архивную фотографию с отцом и…
Эксперты сравнили японские, корейские и немецкие автомобили для определения оптимально подходящих для дорог…
Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о полезных занятиях во время…
Врачи рассказали, как защитить дыхательные пути в период пандемии…
Жена Михаила Галустяна Виктория сыграет в сериале «Миша портит…
Врачи назвали критическую для организма человека температуру…
Беременная супруга Александра Овечкина показала на новом снимке растущий…
Эксперты рассказали о последствиях для бизнеса от пропускного режима в…
Просмотреть все новости