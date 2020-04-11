«Мне 30, вечеринка»: Егор Кончаловский показал архивную фотографию с отцом и дядей

Соответствующий снимок Егор Кончаловский разместил в своём Instagram-аккаунте. Для чёрно-белого кадра 54-летний актёр позировал вместе с отцом, режиссёром Андреем Кончаловским, и дядей – народным артистом РСФСР Никитой Михалковым. В подписи к публикации знаменитость отметил, что данная фотография была сделана на вечеринке, в то время ему было 30 лет.Также в новом посте он затронул тему текущей ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Кончаловский призвал поклонников соблюдать карантинный режим и оставаться дома. Пользователи социальной сети согласились с этим мнением и отметили, что архивный снимок пришёлся им по душе.