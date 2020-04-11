Врач Ингве Густафсон из Швеции озвучил мрачный прогноз по пандемии коронавируса
Врач Ингве Густафсон из Швеции озвучил мрачный прогноз относительно развития пандемии коронавируса. Повышенная смертность может существенно сократить среднюю для населения продолжительность жизни.
Медик уверен, что негативные изменения станут заметны уже в ближайшее время, если статистика смертности по коронавирусу продолжит увеличиваться. Врач отметил, что множество летальных исходов можно было предотвратить, если учитывать только категорию риска. В опасности находятся пожилые граждане, например, в Стокгольме около 40% умерших от COVID-19 из этой группы жили именно в домах престарелых. Треть граждан, которые находятся в данных учреждениях, имеют диагностированный коронавирус. Инфекция здесь набирает обороты более стремительными темпами, чем в соседних странах. Врач считает, что это можно объяснить лучшей подготовленностью домов престарелых Норвегии для лечения граждан. Также он раскритиковал систему здравоохранения Швеции, где больных “сортируют” в соответствии с их шансами на выживание. Пожилых заболевших зачастую отправляют домой или в дома престарелых. Он уверен, что эта практика приводит к распространению инфекции и уменьшает шансы вылечиться.
При этом главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелль не согласен с подобной позицией. Он заявил, что для этого необходима высокая смертность среди молодежи.
Медик уверен, что негативные изменения станут заметны уже в ближайшее время, если статистика смертности по коронавирусу продолжит увеличиваться. Врач отметил, что множество летальных исходов можно было предотвратить, если учитывать только категорию риска. В опасности находятся пожилые граждане, например, в Стокгольме около 40% умерших от COVID-19 из этой группы жили именно в домах престарелых. Треть граждан, которые находятся в данных учреждениях, имеют диагностированный коронавирус. Инфекция здесь набирает обороты более стремительными темпами, чем в соседних странах. Врач считает, что это можно объяснить лучшей подготовленностью домов престарелых Норвегии для лечения граждан. Также он раскритиковал систему здравоохранения Швеции, где больных “сортируют” в соответствии с их шансами на выживание. Пожилых заболевших зачастую отправляют домой или в дома престарелых. Он уверен, что эта практика приводит к распространению инфекции и уменьшает шансы вылечиться.
При этом главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелль не согласен с подобной позицией. Он заявил, что для этого необходима высокая смертность среди молодежи.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:26