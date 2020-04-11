Врач Ингве Густафсон из Швеции озвучил мрачный прогноз по пандемии коронавируса





Медик уверен, что негативные изменения станут заметны уже в ближайшее время, если статистика смертности по коронавирусу продолжит увеличиваться. Врач отметил, что множество летальных исходов можно было предотвратить, если учитывать только категорию риска. В опасности находятся пожилые граждане, например, в Стокгольме около 40% умерших от COVID-19 из этой группы жили именно в домах престарелых. Треть граждан, которые находятся в данных учреждениях, имеют диагностированный коронавирус. Инфекция здесь набирает обороты более стремительными темпами, чем в соседних странах. Врач считает, что это можно объяснить лучшей подготовленностью домов престарелых Норвегии для лечения граждан. Также он раскритиковал систему здравоохранения Швеции, где больных “сортируют” в соответствии с их шансами на выживание. Пожилых заболевших зачастую отправляют домой или в дома престарелых. Он уверен, что эта практика приводит к распространению инфекции и уменьшает шансы вылечиться.При этом главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелль не согласен с подобной позицией. Он заявил, что для этого необходима высокая смертность среди молодежи.