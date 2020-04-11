Названы регионы России, где до сих пор нет коронавируса





По состоянию на 11 апреля, эпидемия уже затронула 82 региона. Ни одного сообщения об инфицировании пока не было из НАО. Также не поступали сведения о заражениях в Чукотском автономном округе и Республике Алтай. В Магаданской области ранее сообщали об одном случае COVID-19, но пациенту удалось справиться с недугом. Информация о его выписке со стационара пока отсутствует.В общей сложности в РФ было выявлено более 11 тысяч зараженных коронавирусом. С момента начала эпидемии от COVID-19 скончались 94 человека. Справиться с заболеванием удалось примерно 790 гражданам.