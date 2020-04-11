АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о важности очистки предметов для нанесения макияжа в условиях пандемии…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Компания Omni создала дрон для дезинфекции больших помещений от коронавируса

Компания Omni спроектировала дрон, необходимый для дезинфекции объемных пространств от коронавируса. Спрос на продуктивные методы очищения больших помещений сохраняется до сих пор.
Компания Omni создала дрон для дезинфекции больших помещений от коронавируса

Новая технология корпорации разбрызгивает мелкий туман химических веществ на внушительной территории. Как отметили представители Omni Environmental Solutions, они проводят эксперименты с одобренными EPA жидкими средствами для дезинфекции. По словам специалистов, их доступность ежедневно подвергается изменениям, поэтому сотрудники учитывают различия. Система Drone OMI применяет беспилотник с 9 роторами, способного вмещать в себе до 10 литров так называемого антисептика. В то же время предприятие хочет охватить большие помещения, в том числе кинотеатры, спортивные поля и стадионы, а также конференц-центры и склады.

Американская компания предпочитает для работы вещества, убивающие коронавирус и 99,9% бактерий на протяжении 60 секунд. Сейчас Omni находится на последних этапах тестирования дрона и 15 апреля займется обслуживанием клиентской базы. Цена услуги с привлечением сертифицированных пилотов остается неизвестной.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появилось фото с характеристиками OnePlus 8…
Facebook внедрит "тихий…
«Мне 30, вечеринка»: Егор Кончаловский показал архивную фотографию с отцом и…
Эксперты сравнили японские, корейские и немецкие автомобили для определения оптимально подходящих для дорог…
Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о полезных занятиях во время…
Врачи рассказали, как защитить дыхательные пути в период пандемии…
Жена Михаила Галустяна Виктория сыграет в сериале «Миша портит…
Врачи назвали критическую для организма человека температуру…
Беременная супруга Александра Овечкина показала на новом снимке растущий…
Эксперты рассказали о последствиях для бизнеса от пропускного режима в…
Врач Ингве Густафсон из Швеции озвучил мрачный прогноз по пандемии…
Компания Omni создала дрон для дезинфекции больших помещений от…
Названы регионы России, где до сих пор нет…
Ксения Собчак во время карантина пьет вино стоимостью 100 тысяч…
Эксперт оценил эффективность переливания плазмы крови при…
Зять Андрея Григорьева-Аполлонова потерпел первую неудачу на шоу…
Экс-защитник сборной России Миронов назвал сильные качества…
«Я не буду доступен для связи»: Лев Лещенко решил уйти на 10-дневный…
Консоль Nintendo Switch запрещается дезинфицировать…
Иван Охлобыстин опроверг наличие у его дочери Анфисы…
Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендует отложить процедуру ЭКО из-за…
Сын сыгравшего в фильме “Летят журавли” актера Николая Сморчкова запил и впал в депрессию после смерти…
Составлен ТОП-3 российских авто с заграничными…
Диетологи назвали самые вредные продукты для мужчин за…
«Россия может пойти по сценарию Италии»: Иосиф Пригожин раскритиковал поведение россиян при…
Андрей Продеус оценил эффективность пластиковых масок для защиты от…
Ляйсан Утяшева сбросила 7 килограммов благодаря простой…
Андрей Воробьев подписал постановление об усиленных ограничениях на время карантина в Московской…
Просмотреть все новости