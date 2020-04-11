Компания Omni создала дрон для дезинфекции больших помещений от коронавируса
Компания Omni спроектировала дрон, необходимый для дезинфекции объемных пространств от коронавируса. Спрос на продуктивные методы очищения больших помещений сохраняется до сих пор.
Новая технология корпорации разбрызгивает мелкий туман химических веществ на внушительной территории. Как отметили представители Omni Environmental Solutions, они проводят эксперименты с одобренными EPA жидкими средствами для дезинфекции. По словам специалистов, их доступность ежедневно подвергается изменениям, поэтому сотрудники учитывают различия. Система Drone OMI применяет беспилотник с 9 роторами, способного вмещать в себе до 10 литров так называемого антисептика. В то же время предприятие хочет охватить большие помещения, в том числе кинотеатры, спортивные поля и стадионы, а также конференц-центры и склады.
Американская компания предпочитает для работы вещества, убивающие коронавирус и 99,9% бактерий на протяжении 60 секунд. Сейчас Omni находится на последних этапах тестирования дрона и 15 апреля займется обслуживанием клиентской базы. Цена услуги с привлечением сертифицированных пилотов остается неизвестной.
Новая технология корпорации разбрызгивает мелкий туман химических веществ на внушительной территории. Как отметили представители Omni Environmental Solutions, они проводят эксперименты с одобренными EPA жидкими средствами для дезинфекции. По словам специалистов, их доступность ежедневно подвергается изменениям, поэтому сотрудники учитывают различия. Система Drone OMI применяет беспилотник с 9 роторами, способного вмещать в себе до 10 литров так называемого антисептика. В то же время предприятие хочет охватить большие помещения, в том числе кинотеатры, спортивные поля и стадионы, а также конференц-центры и склады.
Американская компания предпочитает для работы вещества, убивающие коронавирус и 99,9% бактерий на протяжении 60 секунд. Сейчас Omni находится на последних этапах тестирования дрона и 15 апреля займется обслуживанием клиентской базы. Цена услуги с привлечением сертифицированных пилотов остается неизвестной.
Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:22