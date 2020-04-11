В Сети появилось фото с характеристиками OnePlus 8 Pro
В Сети появилось фото с характеристиками OnePlus 8 Pro. Снимок обнародовал инсайдер с ником Xiaomishka, который ранее публиковал собственные данные о продуктах Xiaomi.
В описании устройства говорится, что оно получит дисплей стандарта Fluid AMOLED на 6,78 дюйма. Частота обновления экрана смартфона составит 120 герц. Главной особенностью дисплея станет поддержка технологии MEMC, позволяющей добавлять недостающие кадры и повышать показатели fps.
Основой для смартфона станет процессор Qualcomm Snapdragon 865, устанавливаемый вместе с 12 гигабайтами оперативной памяти. Объем ПЗУ в приборе составит 256 гигабайт. На задней панели OnePlus 8 Pro разместится блок камеры с двумя объективами и общим разрешением в 48 мегапикселей. Информация о характеристиках фронтальной камеры в инсайдерских данных отсутствует.
За автономность OnePlus 8 Pro будет отвечать аккумулятор на 4,3 тысячи миллиампер часов. Другие характеристики устройства планируют обнародовать в рамках онлайн-презентации, запланированной на 16 апреля. В продаже OnePlus 8 Pro должен появиться во второй половине мая. Сведения о стоимости будущего флагмана от китайской компании также отсутствуют.
В описании устройства говорится, что оно получит дисплей стандарта Fluid AMOLED на 6,78 дюйма. Частота обновления экрана смартфона составит 120 герц. Главной особенностью дисплея станет поддержка технологии MEMC, позволяющей добавлять недостающие кадры и повышать показатели fps.
Основой для смартфона станет процессор Qualcomm Snapdragon 865, устанавливаемый вместе с 12 гигабайтами оперативной памяти. Объем ПЗУ в приборе составит 256 гигабайт. На задней панели OnePlus 8 Pro разместится блок камеры с двумя объективами и общим разрешением в 48 мегапикселей. Информация о характеристиках фронтальной камеры в инсайдерских данных отсутствует.
За автономность OnePlus 8 Pro будет отвечать аккумулятор на 4,3 тысячи миллиампер часов. Другие характеристики устройства планируют обнародовать в рамках онлайн-презентации, запланированной на 16 апреля. В продаже OnePlus 8 Pro должен появиться во второй половине мая. Сведения о стоимости будущего флагмана от китайской компании также отсутствуют.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:33