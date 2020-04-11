Ксения Собчак во время карантина пьет вино стоимостью 100 тысяч рублей





В условиях карантина из-за коронавируса Ксения Собчак активно общается с поклонниками посредством прямых эфиров в Instagram. Недавно она показала, как ужинает в компании супруга Константина Богомолова. Артистка отметила, что для этого ритуального приема пищи в честь начала Пасхи по еврейскому календарю она приготовила мацу и приобрела кошерное израильское вино. Телеведущая показала бутылку, в которой пользователи Сети рассмотрели Chateau Mouton Rothschild 2011 года. Это вино стоит около 100 тыс. рублей и является изысканным французским напитком. Пользователи раскритиковали звезду за чрезмерную демонстрацию роскоши.Недавно Ксению Собчак пристыдили за предложение поддержать высокую моду в разгар пандемии коронавируса покупкой платья за 75 тыс. рублей.