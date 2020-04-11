Facebook внедрит "тихий режим"





Как передаёт американский веб-сайт VentureBeat, новая функция появится в результате инициативы компании по сохранению "цифрового здоровья". Мод, с помощью которого можно отключить сообщения от определённых приложений, уже доступен для пользователей многих смартфонов, тем не менее разработчики Facebook решили дать возможность своим юзерам самостоятельно запланировать время тишины на необходимый им период, отключив все предупреждения и push-уведомления.Открыв сервис с включённым "тихим режимом", пользователи увидят соответствующее оповещение и время, которое осталось до окончания его работы. Есть возможность временной деактивации функции, чтобы просмотреть ленту либо разместить публикацию. Юзеры устройств на iOS и Android смогут приступить к использованию Quiet Mode в течение месяца.