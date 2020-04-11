Эксперты сравнили японские, корейские и немецкие автомобили для определения оптимально подходящих для дорог России





По части интерьера выигрывают автомобили немецкого производства. Компании BMW и Mercedes уделяют особое внимание шумоизоляции и комфортабельности салона. Даже представители среднего ценового сегмента, как правило, получают кожаную обивку сидений, климат-контроль и удобную торпеду. В азиатских транспортных средствах чаще используют синтетические материалы.Японские и немецкие автомобили строятся на платформах примерно одного класса. Корейские компании за последние годы существенно улучшили показатели в разработке транспортных средств. Их автомобили адаптированы под суровые европейские зимы, ввиду чего оснащаются передним или полным приводом.Качественные коробки передач в последние годы начали устанавливать все производители. С автоматическими трансмиссиями ситуация обстоит немного иначе. В данном случае снова выигрывают немецкие производители, применяющие более дорогие комплектующие, что повышает их долговечность.