Эксперт оценил эффективность переливания плазмы крови при коронавирусе

«В московских клиниках уже проводят подобные процедуры, но только при наличии полной методики лечения. Больному нужно принимать ряд препаратов для того, чтобы подавить воспаление в организме. В крови пациентов, которые выздоровели, есть антитела, способные бороться с вирусом, но такой подход пока носит экспериментальный характер», - рассказал Малеев.





По мнению специалиста, самым эффективным способом лечения коронавируса является комплексный подход. В некоторых случаях методики необходимо менять или чередовать, определяя самую действенную. Переливание крови может усилить эффект от ряда препаратов, но не дает 100-процентного результата.Ученые ранее отмечали, что на разработку вакцины от коронавируса потребуется примерно год. Андрей Козлов, являющийся профессором Политехнического университета в Санкт-Петербурге, сообщил о разработке «очень безопасного» ДНК-препарата, требующего масштабных исследований перед выпуском.