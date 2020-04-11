Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о полезных занятиях во время карантина





Создатели киноленты планируют выпустить тематические сюжеты о карантине и гигиене в условиях пандемии коронавируса. Также на экраны выйдет спецвыпуск «Оставайтесь дома» с фрагментами разных серий «Маши и медведя». Первый ролик под названием «Чем заняться дома?» маленькие поклонники мультфильма увидят уже 11 апреля на Youtube-канале проекта.Ролик «Оставайтесь дома» - это часть всемирной акции компании «All in the Family». Она получила поддержку от телеканалов разных стран, в том числе, Великобритании, Италии и Мексики.