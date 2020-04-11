Экс-защитник сборной России Миронов назвал сильные качества Овечкина

«Овечкин за последние годы смог не только сохранить форму, но и преумножить собственные показатели. Сейчас он считается одним из лучших нападающих НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» очень ценит игрока за его достижения и реальные возможности. Он может с легкостью находить свободный метр для того, чтобы совершить бросок», - рассказал Миронов.





По мнению спортсмена, его коллега является одним из самых сильных представителей российской сборной. По возможностям и навыкам с ним может сравниться только Эрик Линдрос из «Филадельфии», также считающийся прекрасным форвардом.О талантах Овечкина ранее высказывался Остон Мэттьюс. По его словам, игрок обладает особыми навыками, что делает его одним из лучших нападающих целого поколения. Кроме того, Овечкин всегда поддерживает молодых спортсменов, давая возможность начать карьеру и быстро подняться, но только при условии упорства и наличия навыков.