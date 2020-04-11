«Я не буду доступен для связи»: Лев Лещенко решил уйти на 10-дневный карантин

В новой публикации народный артист извинился перед интернет-пользователями и представителями прессы за то, что какое-то время он может быть недоступен для связи. Также Лев Лещенко предложил россиянам провести период карантина в тишине и рядом с близкими людьми. Исполнитель призвал народ мысленно поддержать медиков, противостоящих коронавирусу и лечащих больных пациентов. Некоторое время назад певца госпитализировали в клинику на Коммунарке с диагнозом COVID-19. В соцсетях распространяли слухи, будто 78-летний представитель эстрады находится в очень тяжелом состоянии. Тем не менее позже появилась информация, что он сдал повторный тест, который не подтвердил у знаменитости наличие заболевания.Это не помешало многочисленным недоброжелателям обвинять Льва Лещенко в том, что он является разносчиком инфекции. Якобы артист не соблюдал 2-недельный карантин после прилета из США, где у него были гастроли. Многие заявляли, что исполнитель мог заразить коронавирусом других звезд шоу-бизнеса, с которыми контактировал.