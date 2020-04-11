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Зять Андрея Григорьева-Аполлонова потерпел первую неудачу на шоу “Дом-2”

Пришедший на шоу “Дом-2” зять Андрея Григорьева-Аполлонова потерпел первую неудачу. Его отвергла девушка, что он обсудил в своем Instagram-аккаунте.

Сейчас Андрею Григорьеву-Аполлонову-младшему 38 лет, а строить свою любовь на известное телешоу он пришел после смерти супруги Юлии Григорьевой-Аполлоновой. Он решил побороться за сердце Александры Узерцовой, но она отказала ему, выбрав участника, с которым остается уже продолжительное время. Артист принял это решение, но посчитал странным поведение ее бывшего возлюбленного, который почувствовал опасность и сразу сделал ей предложение. В своей публикации Андрей Григорьев-Аполлонов-младший отметил, что он постарается привыкнуть к одиночеству, но сейчас ему тяжело.

Певец остается открытым для новых предложений и ждет человека, который подарит ему новые чувства. Он заметил, что все девушки на проекте общительные и интересные, поэтому он к ним присматривается. Также Андрей Григорьев-Аполлонов-младший не исключает, что его возлюбленная может оказаться среди поклонниц.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:00

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