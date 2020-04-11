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Жена Михаила Галустяна Виктория сыграет в сериале «Миша портит всё»

Супруга Михаила Галустяна Виктория снимется в проекте «Миша портит все». Премьера шоу состоится 13 апреля на телеканале СТС.
Жена Михаила Галустяна Виктория сыграет в сериале «Миша портит всё»

Сам Галустян в проекте играет Мишу, который попадает в тюрьму при странных обстоятельствах. Его супруге, роль которой и сыграет настоящая жена актера, придется спасти возлюбленного и освободить его. По словам Виктории Галустян, для съемок в проекте ей пришлось прилететь из другого города.
«Я играю самого себя, из-за чего логичным решением было пригласить на роль жены мою супругу. Это первый опыт для нее, но я постараюсь все очень быстро объяснить. Уговаривать Вику не пришлось, так как она давно хотела опробовать себя на новом поприще. Надеюсь, что все получится органично и смешно», - рассказал Михаил Галустян в интервью еще до начала съемок шоу.

В настоящее время семья юмориста находится на самоизоляции. По словам Галустяна, он проводит время с детьми и часто играет в компьютерные игры. Съемки шоу «Миша портит все» удалось завершить еще до начала пандемии коронавируса, ввиду чего скетчком должен увидеть свет в обозначенные сроки.

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Культура / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:51

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