Жена Михаила Галустяна Виктория сыграет в сериале «Миша портит всё»

«Я играю самого себя, из-за чего логичным решением было пригласить на роль жены мою супругу. Это первый опыт для нее, но я постараюсь все очень быстро объяснить. Уговаривать Вику не пришлось, так как она давно хотела опробовать себя на новом поприще. Надеюсь, что все получится органично и смешно», - рассказал Михаил Галустян в интервью еще до начала съемок шоу.





Сам Галустян в проекте играет Мишу, который попадает в тюрьму при странных обстоятельствах. Его супруге, роль которой и сыграет настоящая жена актера, придется спасти возлюбленного и освободить его. По словам Виктории Галустян, для съемок в проекте ей пришлось прилететь из другого города.В настоящее время семья юмориста находится на самоизоляции. По словам Галустяна, он проводит время с детьми и часто играет в компьютерные игры. Съемки шоу «Миша портит все» удалось завершить еще до начала пандемии коронавируса, ввиду чего скетчком должен увидеть свет в обозначенные сроки.