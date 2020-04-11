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Беременная супруга Александра Овечкина показала на новом снимке растущий живот

Беременная супруга российского хоккеиста Александра Овечкина показала на новом снимке растущий живот. Соответствующий кадр модель Анастасия Шубская опубликовала в своём Instagram-аккаунте.
Беременная супруга Александра Овечкина показала на новом снимке растущий живот

Анастасия Шубская продемонстрировала своим поклонникам стильную семейную фотографию. На чёрно-белом снимке запечатлена сама модель, её муж Александр Овечкин и их годовалый сын Сергей. Для кадра дочь актрисы Веры Глаголевой позировала боком к камере, показав таким образом свой растущий живот. «Семья», – подписала она пост, добавив эмодзи в виде сердца. Пользователи соцсети Instagram пришли в восторг от публикации и написали сотни комментариев. Фанаты отметили, насколько хорошо выглядит знаменитость, и пожелали звёздной семье оставаться здоровыми и счастливыми.


Напомним, не так давно супруга Овечкина раскрыла пол будущего ребёнка. Подруги Анастасии Шубской устроили для неё вечеринку перед рождением малыша. Оформление помещения, в котором прошёл baby shower, а также наряды гостей и подпись на одном из размещённых снимков, дали понять, что 34-летний хоккеист и его 26-летняя жена ожидают появления на свет второго сына.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 12:37

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