Беременная супруга Александра Овечкина показала на новом снимке растущий живот

Анастасия Шубская продемонстрировала своим поклонникам стильную семейную фотографию. На чёрно-белом снимке запечатлена сама модель, её муж Александр Овечкин и их годовалый сын Сергей. Для кадра дочь актрисы Веры Глаголевой позировала боком к камере, показав таким образом свой растущий живот. «Семья», – подписала она пост, добавив эмодзи в виде сердца. Пользователи соцсети Instagram пришли в восторг от публикации и написали сотни комментариев. Фанаты отметили, насколько хорошо выглядит знаменитость, и пожелали звёздной семье оставаться здоровыми и счастливыми.Напомним, не так давно супруга Овечкина раскрыла пол будущего ребёнка. Подруги Анастасии Шубской устроили для неё вечеринку перед рождением малыша. Оформление помещения, в котором прошёл baby shower, а также наряды гостей и подпись на одном из размещённых снимков, дали понять, что 34-летний хоккеист и его 26-летняя жена ожидают появления на свет второго сына.