Иван Охлобыстин опроверг наличие у его дочери Анфисы коронавируса





Звезда сериала «Интерны» рассказал о результатах анализов всех членов семьи. Выяснилось, что ни у кого из них коронавирус не подтвердился. При этом старшая дочь Ивана Охлобыстина Анфиса 2 раза сдавала тест. Тем не менее родным артиста еще неделю придется оставаться дома на самоизоляции. Кроме этого, многодетный отец рассказал, чем его семейство занимается в этот период. Домочадцы продюсера читают книги, которые накопились за год, занимаются спортом на тренажерах. Также дети играют в маджонг, готовят постные блюда и «лупят по боксерской груше как подорванные».Охлобыстин добавил, что после завершения карантина его близкие «должны выйти людьми Икс». В то же время социальное дистанцирование пошло сценаристу на пользу. Как сказал актер, можно остановиться и подумать, что дальше делать со своей жизнью.