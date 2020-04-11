Сын сыгравшего в фильме “Летят журавли” актера Николая Сморчкова запил и впал в депрессию после смерти жены





Как предполагает 50-летний Михаил Сморчков, его супруга скончалась из-за покупных грибов, которые были приготовлены на ужин. Николай Сморчков рассказал, что ей стало плохо спустя три дня по непонятным причинам, а смерть наступила спустя сутки нахождения в больнице. Трагедия в семье младшего сына звезды произошла год назад, но депрессивное состояние наследника артиста со временем лишь усилилось. Актер не ожидал, что в его семье будет происходить подобное, поскольку считает, что в крови у него и его родственников “заложено быть против спиртного и курева”. В доме с родителями Михаил Сморчков не может находится долго и при каждом удобном случае он уезжает домой. Николай Сморчков отметил, что его сын окончил МГИМО и сейчас трудится в фирме, где находится на хорошем счету у начальства.Актер вскоре отпразднует собственное 90-летие, но не планирует отмечать юбилей дома. Он намерен отправиться во Владимир к брату, если появится такая возможность.