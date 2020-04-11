Консоль Nintendo Switch запрещается дезинфицировать спиртом

«Тема дезинфекции сейчас активно обсуждается многими. Во время разработки Nintendo Switch компания не учитывала, что устройство придется протирать определенными составами каждый день после применения. Материал корпуса очень чувствителен к спиртам, ввиду чего рекомендуем дезинфицировать его другими методами», - говорится в сообщении Nintendo Service.





Специалисты канала Nintendo Service в Twitter рассказали, что в новых версиях консолей использовались особые материалы повышенной прочности, уязвимые перед химическим воздействием. Незначительное количество спирта в минимальной концентрации не нанесет им вреда, но при обильном протирании антисептиком покрытие может выцвести или даже деформироваться.Подобные рекомендации обнародовали многие производители смартфонов и прочих портативных гаджетов. Компания Samsung призвала пользователей применять чехлы и протирать именно их, а не корпус прибора. При взаимодействии со спиртом в соотношении с жидкостью более 50 процентов состав может наносить вред пластиковому покрытию и даже дисплею.