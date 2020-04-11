Эксперты рассказали о последствиях для бизнеса от пропускного режима в Москве

«Экономическая активность может снизиться на 85 процентов в считанные дни. Такой сценарий в свое время наблюдался в Китае, но принес результат в борьбе с коронавирусом. В первую очередь пострадают магазины и грузоперевозки. Другие компании, предоставляющие услуги различного типа, также начнут чувствовать потери уже на первой неделе ограничений. Москва может потерять несколько миллиардов торговой выручки», - рассказал Павел Сиган, являющийся вице-президентом «Опоры России».





Подобное мнение высказал и глава аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его словам, в условиях ограничения передвижения граждан выстоять смогут только сервисы по доставке еды и интернет-магазины. Также специалист предрекает повышение нагрузки на сотовые сети.Сектор такси может почувствовать просадку примерно на 70 процентов. Подобная ситуация уже наблюдалась в России в 1998 году во время кризиса. Разуваев предположил, что после отмены режима самоизоляции весь потребительский сектор в Москве подвергнется серьезной перезагрузке. Появятся новые компании, оказывающие услуги и реализующие различные товары.