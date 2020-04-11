Андрей Воробьев подписал постановление об усиленных ограничениях на время карантина в Московской области





В Московской области с 13 апреля официально начинает действовать запрет на посещение территории кладбищ, но случаи захоронения исключаются. Волонтеры, которые помогают гражданам в условиях карантина, смогут воспользоваться доступным им на бесплатной основе городским и пригородным транспортом. Жители регионов России, которые прибыли в аэропорты Подмосковья, будут доставлены по адресу проживания с целью обеспечения самоизоляции на две недели. Также все путешественники, возвращающиеся в страну, должны в обязательном порядке сообщать о прибытии, а также о месте пребывания за рубежом и сроках. Граждане в возрасте от 65 лет будут обязаны соблюдать режим самоизоляции, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Разовая помощь гражданам, соблюдающим социальное дистанцирование, составит 3 тыс. рублей.На указанный период будет приостановлена работа такси, но исключением окажутся перевозчики с разрешением.