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Андрей Воробьев подписал постановление об усиленных ограничениях на время карантина в Московской области

Подпись Андрея Воробьева получило постановление об усилении мер борьбы с панедмией коронавируса, согласно которому будут закрыты некоторые предприятия в Московской области. Ограничительные меры окажутся внедрены на период с 13 по 19 апреля.
Андрей Воробьев подписал постановление об усиленных ограничениях на время карантина в Московской области

В Московской области с 13 апреля официально начинает действовать запрет на посещение территории кладбищ, но случаи захоронения исключаются. Волонтеры, которые помогают гражданам в условиях карантина, смогут воспользоваться доступным им на бесплатной основе городским и пригородным транспортом. Жители регионов России, которые прибыли в аэропорты Подмосковья, будут доставлены по адресу проживания с целью обеспечения самоизоляции на две недели. Также все путешественники, возвращающиеся в страну, должны в обязательном порядке сообщать о прибытии, а также о месте пребывания за рубежом и сроках. Граждане в возрасте от 65 лет будут обязаны соблюдать режим самоизоляции, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Разовая помощь гражданам, соблюдающим социальное дистанцирование, составит 3 тыс. рублей.

На указанный период будет приостановлена работа такси, но исключением окажутся перевозчики с разрешением.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:41

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