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Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендует отложить процедуру ЭКО из-за коронавируса

Михаил Мурашко рекомендует россиянам отложить процедуру ЭКО. По словам главы Минздрава, одно из осложнений, возникающее при наличии у женщины коронавируса, провоцирует повышение свертываемости крови.
Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендует отложить процедуру ЭКО из-за коронавируса

По словам министра здравоохранения, процедура экстракорпорального оплодотворения также способна вызвать критическую форму развития вышеназванного осложнения. Речь идет о тромбообразовании. Как отметил Михаил Мурашко, данные ситуации плохо сочетаются с ЭКО, так как есть женщины с наследственными формами тромбофилических осложнений. В связи с этим коронавирус может спровоцировать усиление негативного эффекта. Если пациентка пребывает в подготовительном этапе, нужно обсудить это с доктором, чтобы он оценил вероятные риски и дал соответствующий совет. Глава Минздрава добавил, что по отношению к беременным и роженицам серьезных изменений нет. Если у таких людей обнаруживают COVID-19, их изолируют.

Мурашко сообщил, что в больницах уже есть пациентки с диагнозом пневмония. При протекании заболевания у беременных всегда присутствуют риски, поэтому женщины должны очень тщательно соблюдать режим. При этом в случае с коронавирусом пациентки в положении меньше подвергаются риску.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:25

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