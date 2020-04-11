«Россия может пойти по сценарию Италии»: Иосиф Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции

«Я выбрался в город впервые за три недели и увидел огромное количество людей. Автомобили постоянно куда-то едут, а люди стараются выйти в магазин при любом удобном случае. Я не понимаю, куда именно все спешат? Именно из-за этого властям приходится принимать более жесткие меры и вводить ограничения», - рассказал Пригожин.

«Россия может пойти по сценарию Италии из-за халатности некоторых граждан. Для всех сейчас нужны строгие ограничения, потому что часть людей еще не поняла, насколько все серьезно. Надеюсь, что мое послание дойдет до всех, кто не хочет провести лето на обязательной изоляции», - отметил продюсер.





По словам продюсера, они с супругой Валерией стараются как можно реже выходить на улицу для того, чтобы уберечь собственное здоровье и не подвергать опасности других. В видеообращении к подписчикам страницы в Instagram Пригожин призвал следовать правилам карантина, что позволит закончить его как можно быстрее.