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Врачи назвали критическую для организма человека температуру тела

Повышение температуры тела может свидетельствовать о том, что в организме начался воспалительный процесс. Врачи назвали критическую отметку, которая опасна для здоровья человека.
Врачи назвали критическую для организма человека температуру тела

Речь идет о показателе, который превышает 39 градусов. По словам медиков, температуру не нужно сбивать, как только она начинает немного повышаться. Когда на градуснике показатель 38, это означает, что организм человека ведет активную борьбу с бактериями, являющимися болезнетворными. Именно в этот период большинство из них погибает, так как активно продуцируется интерферон, который уничтожает патогены.

Когда у человека высокая температура, у него пропадает аппетит, и для экономии энергии необходимо соблюдать «постельный режим». Если на градуснике больше 39 градусов, это означает, что начались неблагоприятные изменения для здоровья. При этом показателе белки не сворачиваются, а сердце получает серьезную нагрузку. Поэтому следует обратиться к врачу, чтобы понимать причину повышения температуры. В этом случае медики назначат препараты для ее снижения, но самолечение может представлять опасность для жизни и здоровья.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:44

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