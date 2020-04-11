Врачи назвали критическую для организма человека температуру тела





Речь идет о показателе, который превышает 39 градусов. По словам медиков, температуру не нужно сбивать, как только она начинает немного повышаться. Когда на градуснике показатель 38, это означает, что организм человека ведет активную борьбу с бактериями, являющимися болезнетворными. Именно в этот период большинство из них погибает, так как активно продуцируется интерферон, который уничтожает патогены.Когда у человека высокая температура, у него пропадает аппетит, и для экономии энергии необходимо соблюдать «постельный режим». Если на градуснике больше 39 градусов, это означает, что начались неблагоприятные изменения для здоровья. При этом показателе белки не сворачиваются, а сердце получает серьезную нагрузку. Поэтому следует обратиться к врачу, чтобы понимать причину повышения температуры. В этом случае медики назначат препараты для ее снижения, но самолечение может представлять опасность для жизни и здоровья.