Врачи рассказали, как защитить дыхательные пути в период пандемии коронавируса





Врачи рекомендуют периодически делать паровые ингаляции с применением растворов на основе шалфея. Стоит учесть, что вдохи и выдохи должны быть медленными – таким образом обеспечивается наилучшая защита от микробов, процесс удаления вирусов из полостей происходит быстрее. Также необходимо пить большое количество жидкости, к примеру, травяной и имбирный чаи, лимонную настойку либо просто тёплую воду. Это приведёт к разжижению слизи, она не будет скапливаться и не опустится в нижние дыхательные пути. Наряду с этим, отмечают специалисты, сладкие напитки не стоит употреблять. Дышать в это время лучше всего через нос, мелкие волоски которого задержат некоторые патогены и не позволят им проникнуть в горло и лёгкие.Ещё врачи посоветовали проветривать помещения и чаще дышать свежим воздухом. Это можно делать на балконе или в парке, обязательное условие – отсутствие контактов с другими людьми. Как передаёт издание Freundin, курильщикам целесообразно отказаться от такой привычки, по меньшей мере – ограничить количество сигарет.