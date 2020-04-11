Ляйсан Утяшева сбросила 7 килограммов благодаря простой диете

По словам спортсменки, после родов и кормления грудью, а также гормональных перепадов она сильно поправилась. Тем не менее за счет правильного питания и тренировок Ляйсан Утяшева вернула себе прежнюю форму. Первым этапом в ее диете стал отказ от сахара и мучных изделий, газированных напитков и соков, перекусов, консервантов, снэков и жареных блюд. Как отметила супруга Павла Воли, на формирование пищевой привычки требуется почти месяц и в течение этого времени важно идти к поставленной цели, не перекладывая ответственность на других людей. Также важно дождаться первых результатов работы над собой и ценить их.Вторым этапом, как сказала Утяшева, является добавление физических упражнений. Затем нужно наладить свой сон, эмоциональный фон и не использовать еду для борьбы со стрессом, поскольку она кормит только тело человека. Не менее важным оказалось и уважение к себе.