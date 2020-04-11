Составлен ТОП-3 российских авто с заграничными моторами





Хэтчбек «Святогор» пользовался большой популярностью благодаря комфортабельному и просторному салону. Основой для транспортного средства служил силовой агрегат на 2 литра от Renault серии F3R. Он был способен выдавать 115 лошадиных сил, что для российского автопрома тех времен было отличным показателем.На втором месте разместился автомобиль ВАЗ 21106. В свое время он также пользовался большим спросом в России, но по неизвестным причинам АвтоВАЗ решил снять его с производства. Седан в агрессивном заводском обвесе выглядел современно и напоминал многие иномарки 90-х годов. Под капотом транспортного средства располагался мотор от Opel на 2 литра при мощности в 150 лошадиных сил. Многие владельцы модели самостоятельно модифицировали ее, добавляя усилитель руля и дисковые тормоза.Тройку лидеров закрывает ГАЗ 31105, ставший последней генерацией легендарной «Волги». Мотор для модели разрабатывала компания Daimler-Chrysler, которая впоследствии даже пыталась реанимировать линейку, но отказалась от идеи. Под капотом автомобиля располагался силовой агрегат на 2,4 литра с мощностью в 137 лошадиных сил.