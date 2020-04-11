Юрист Асия Мухамедшина предупредила об ответственности за нарушение пропускного режима в Москве





Как известно, с понедельника, 13 апреля, в Москве будет действовать пропускной режим, который распространяется на тех, кому необходимо выехать за город по работе или в связи с другой причиной. В мэрии отклонили систему QR-кодов, но внедрили СМС-оповещения. Нарушителям грозит тюремный срок до двух лет, согласно уголовному кодексу. Это распространяется на тех, кто подает ложные сведения о себе или поддельные документы. Может применяться также арест на шесть месяцев или принудительные работы. Подобное наказание предусматривается во время карантина, согласно ч. 1 ст. 236 УК РФ. В частности, нарушение СанПиН, что повлекло к массовому заболеванию людей, предусматривает штраф до 80 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до года. Если действия гражданина страны привели к смерти другого человека, то он рискует отправиться в тюрьму на пять лет.Асия Мухамедшина добавила, что в условиях режима повышенной готовности должностные лица, которым необходимо пересекать черту города из-за работы, за несоблюдение правил могут получит штраф в размере 30-40 тыс. рублей, а юридические лица от 200 до 300 тыс. рублей.