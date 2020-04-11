Андрей Продеус оценил эффективность пластиковых масок для защиты от COVID-19
Ведущий программы “Жить здорово!” Андрей Продеус дал собственную оценку эффективности применения пластиковых масок от COVID-19. Иммунолог-аллерголог считает, что экран поможет уменьшить вероятность прикосновений к лицу грязными руками.
Специалист обратил внимание, что защитная маска выступает физическим барьером для вируса, но ее эффективность существенно снизится, если пользователь начнет к ней прикасаться. Бактерии проникают в организм через глаза, рот, нос и уши. Пластиковые маски не исключают вероятности заражения воздушно-капельным путем, но помогут существенно снизить количество прикосновений к лицу.
С целью обеспечения максимального уровня защиты в связи с пандемией специалист посоветовал придерживаться режима самоизоляции. Его рекомендации передает издание "Слово и Дело".
Специалист обратил внимание, что защитная маска выступает физическим барьером для вируса, но ее эффективность существенно снизится, если пользователь начнет к ней прикасаться. Бактерии проникают в организм через глаза, рот, нос и уши. Пластиковые маски не исключают вероятности заражения воздушно-капельным путем, но помогут существенно снизить количество прикосновений к лицу.
С целью обеспечения максимального уровня защиты в связи с пандемией специалист посоветовал придерживаться режима самоизоляции. Его рекомендации передает издание "Слово и Дело".
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:51