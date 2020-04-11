Диетологи назвали самые вредные продукты для мужчин за 50
Диетологи назвали продукты, которым надо сказать «нет» раз и навсегда мужчинам после 50 лет. Нижеперечисленные продукты относятся к вредной пище, приводящей ко многим заболеваниям.
Эксперты рекомендуют исключить из рациона в первую очередь сладости, отличающиеся высокой калорийностью и провоцирующие ряд заболеваний, среди которых сахарный диабет, болезни ЖКТ и онкология. Замедление метаболизма появляется с возрастом, как и риск ожирения, а всё это неблагоприятным образом сказывается на сердечно-сосудистой системе. Поэтому медики не советуют мужчинам за 50 употреблять и обработанное мясо, к примеру, в составе фастфуда или колбасных изделий преобладают искусственные наполнители, жиры и крахмал, что повышает уровень «плохого» холестерина.
Также диетологи предлагают отказаться от любимых мужчинами макаронов, которые могут вызвать метаболические проблемы, а лучше отдать предпочтение продуктам из цельного зерна. Они полезны для сердечно-сосудистой системы, способствуют уменьшению холестерина и снижают артериальное давление. Изделия из цельнозерновых защищают от рака и снижают вероятность возникновения сахарного диабета, а вот обезжиренные молочные продукты могут быть опасны для мужчин за 50. Зачастую производители для улучшения вкуса добавляют в творог, йогурт и кефир больше соли и сахара, что негативно сказывается на здоровье.
Эксперты рекомендуют исключить из рациона в первую очередь сладости, отличающиеся высокой калорийностью и провоцирующие ряд заболеваний, среди которых сахарный диабет, болезни ЖКТ и онкология. Замедление метаболизма появляется с возрастом, как и риск ожирения, а всё это неблагоприятным образом сказывается на сердечно-сосудистой системе. Поэтому медики не советуют мужчинам за 50 употреблять и обработанное мясо, к примеру, в составе фастфуда или колбасных изделий преобладают искусственные наполнители, жиры и крахмал, что повышает уровень «плохого» холестерина.
Также диетологи предлагают отказаться от любимых мужчинами макаронов, которые могут вызвать метаболические проблемы, а лучше отдать предпочтение продуктам из цельного зерна. Они полезны для сердечно-сосудистой системы, способствуют уменьшению холестерина и снижают артериальное давление. Изделия из цельнозерновых защищают от рака и снижают вероятность возникновения сахарного диабета, а вот обезжиренные молочные продукты могут быть опасны для мужчин за 50. Зачастую производители для улучшения вкуса добавляют в творог, йогурт и кефир больше соли и сахара, что негативно сказывается на здоровье.
Общество
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 11:05